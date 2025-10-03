Шантаж и пытки мирного населения стали стандартной практикой спецслужб Украины. Об этом РИА Новости заявила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Так она прокомментировала дело о пытках отца жительницы Шебекино. По словам омбудсмена, Киев не дает должной правовой оценки таким действиям и оставляет их безнаказанными.

Жительница Шебекино в Белгородской области Анастасия Быкова обратилась в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН с призывом расследовать факт пыток ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Она рассказала, что представители спецслужб пытались ее завербовать, угрожая расправой над отцом. Девушка сообщила, что к ее родителю было применено физическое насилие.

Как пояснила Быкова, сотрудники СБУ около 1,5 часов демонстрировали через видеозвонок избиение ее отца и требовали предоставить доступ к ее аккаунту в Telegram, где она является администратором харьковского чата, а также собирать сведения о перемещении российской военной техники.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.