Житель Горловки пострадал в результате атаки дрона

Приходько: мирный житель Горловки ранен в результате атаки дрона
Telegram-канал Приходько РИК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили мирного жителя Горловки ДНР, атаковав город с беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке шахты «4/5» ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Информации о том, насколько серьезны травмы, глава города не предоставил.

14 сентября Приходько сообщил, что в ДНР пять жителей Дзержинска городского округа Горловка пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Также украинские военнослужащие с помощью беспилотников атаковали три автобуса в Горловке в ДНР.

Кроме того, в начале сентября украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве Горловки. По словам Приходько, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получило транспортное средство одного из коммунальных предприятий.

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.

