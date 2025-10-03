На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайский IT-эксперт заявил, что мессенджер MAX не копирует WeChat

Сооснователь китайской IT-компании Чжао: MAX не копирует мессенджер WeChat
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Российский мессенджер MAX не копирует китайский WeChat, а создает собственную экосистему цифровых сервисов с учетом местных особенностей. Об этом заявил сооснователь IT-компании «Рулла» Хэнлун Чжао в колонке для «Ведомостей».

«MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет», — отметил эксперт.

По его словам, платформа предлагает современный интерфейс, поддержку папок для чатов и удобное редактирование сообщений. За несколько месяцев после запуска в MAX зарегистрировался каждый четвертый россиянин.

Среди технологических преимуществ — более 2,5 тысячи медиасерверов в России и внедрение решений для улучшения качества звонков. Отдельное внимание уделяется безопасности: шифрование данных и антифрод-технологии защищают пользователей от мошенничества.

Суммарная аудитория мессенджера Max превысила 40 млн человек. С 1 по 16 сентября дневная аудитория Max достигала 13,7 млн пользователей, а в отдельные дни поднималась до 16,4 млн.

Ранее в MAX раскрыли, в каких случаях блокируется доступ в мессенджер.

