Сайт Англиканской церкви в Москве взломали в день выборов

Англиканский храм в Москве сообщил о взломе сайта в день выбора главы церкви
Shutterstock

Англиканский храм святого Андрея в Москве в Telegram-канале сообщил о взломе своего сайта в день назначения нового главы Англиканской церкви.

«Так как наш сайт был взломан, мы все еще не можем опубликовать расписание служб», — отмечается в сообщении.

До этого, 26 сентября, Англиканский храм информировал о взломе сайта прихода и мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

3 октября британский король Карл III утвердил Сару Маллалли на должность архиепископа Кентерберийского, который является главой Англиканской церкви. Маллалли станет первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь, а также самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским, поскольку ей 63 года. В должность главы церкви она вступит в январе 2026 года.

Приход святого Андрея — единственный в Москве приход Церкви Англии. В 1994 году королева Елизавета II во время своего единственного визита в Россию посетила храм вместе с принцем Филиппом. По ее личной просьбе президент РФ Борис Ельцин передал здание церкви англиканской общине.

Ранее женщина впервые возглавила британскую службу разведки MI6.

