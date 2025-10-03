Архиепископом Кентерберийским впервые за 1400 лет стала женщина

Король Великобритании Карл III утвердил Сару Маллалли на должность архиепископа Кентерберийского, который является главой Англиканской церкви. Об этом сообщает Reuters.

«Король утвердил кандидатуру ее преподобия достопочтенной дамы Сары Маллалли на избрание коллегией каноников Кентерберийского собора на пост лорда-архиепископа Кентерберийского вместо его преподобия достопочтенного Джастина Портала Уэлби», — сообщили в правительстве страны.

Маллалли станет первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь, а также самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским, поскольку ей 63 года. В настоящее время Маллалли является епископом Лондона и вступит в должность главы церкви в январе.

Духовный сан Маллалли приняла в 2001 году, а в 2004 году оставила свою карьеру в министерстве здравоохранения и полностью посвятила себя служению в лондонском районе Саттон. В 2017 году она стала епископом Лондона, а в 2018 году получила место в Палате лордов как представитель церкви. В 2005 году Маллалли была удостоена титула дамы, что является женским аналогом рыцарства, за ее заслуги в области здравоохранения.

