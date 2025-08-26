В Ленобласти мигрант вмешался в ссору детей и пытался похитить одного из мальчиков

В Ленобласти мигранта задержали за попытку похитить чужого ребенка

В Ленобласти иностранца подозревают в попытке похищения ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Вырице Гатчинского района. По данным полиции, у 11-летнего мальчика произошел конфликт с другими детьми во дворе. В какой-то момент в ссору вмешался 29-летний мигрант, который является отцом одного из них.

Мужчина схватил несовершеннолетнего за одежду и потащил к своей машине. Таким образом он якобы попытался выяснить отношения со школьником.

«Подросток криком привлек внимание прохожих, которые помогли ему освободиться от агрессора», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание отец 11-летнего мальчика и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что фигурант является гражданином одного из государств Центральной Азии. Он работает разнорабочим.

