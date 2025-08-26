На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мигрант вмешался в ссору детей и пытался похитить одного из мальчиков

В Ленобласти мигранта задержали за попытку похитить чужого ребенка
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленобласти иностранца подозревают в попытке похищения ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Вырице Гатчинского района. По данным полиции, у 11-летнего мальчика произошел конфликт с другими детьми во дворе. В какой-то момент в ссору вмешался 29-летний мигрант, который является отцом одного из них.

Мужчина схватил несовершеннолетнего за одежду и потащил к своей машине. Таким образом он якобы попытался выяснить отношения со школьником.

«Подросток криком привлек внимание прохожих, которые помогли ему освободиться от агрессора», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание отец 11-летнего мальчика и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что фигурант является гражданином одного из государств Центральной Азии. Он работает разнорабочим.

Ранее в Ленобласти на видео попала массовая драка мигрантов около детского сада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами