Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции в стране с начала СВО

Большинство граждан Украины (71%) уверены в росте коррупции в стране с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 20% уверены, что он остался на прежнем уровне, а 5% склоняются к тому, что за это время он снизился.

Опрос проходил с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. Всего в нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Политики страны также заявляли о коррупции на Украине. Так, 25 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи, отметив, что буквально несколько месяцев назад партия украинского лидера пыталась уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он был возмущен тем, что украинский президент после этого осмеливается называть себя защитником органов, борющихся с коррупцией.

Ранее сообщалось, что журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского, мобилизовали.