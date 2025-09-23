На Украине мобилизовали заявившего о коррупции в окружении Зеленского журналиста

Главный редактор украинского издания Bihus.Info журналист Денис Бигус мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сам Бигус сообщил на YouTube-канале своего издания.

«Винницкий военкомат сделал мне предложение, от которого сложно отказаться. Сейчас, когда я записываю это обращение, я еще гражданский, но к моменту, когда вы его увидите, я уже не совсем… ну, вы понимаете,» — прокомментировал Бигус.

В конце мая журналисты Bihus.Info представили результаты расследования, указывающие на причастность приближенных к Зеленскому лиц к крупномасштабной коррупции при строительстве фортификационных сооружений в прифронтовых областях. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил эти сведения и призвал Счетную палату провести аудит расходов, чтобы предотвратить попадание $906 млн, выделенных на 2025 год, на счета подставных фирм чиновников, замешанных в коррупционных махинациях.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский борется с украинским народом.

Ранее сообщалось, что «кошелек» Зеленского Миндич надеется на убежище в Израиле из-за коррупции.