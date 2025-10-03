На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве участник СВО попрошайничал в метро и попал под суд

В Москве бойца СВО арестовали за попрошайничество в метро
close
РИА Новости

Тушинский суд Москвы отправил под арест бойца СВО за попрошайничество. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, 36-летний мужчина агрессивно приставал к пассажирам столичного метро и требовал деньги. При нем была табличка с надписью: «помогите, пожалуйста, участник СВО».

В результате полицейский составил на него рапорт, четверо пострадавших дали показания. Во время судебного заседания мужчина не оспаривал сказанное пассажирами.
Суд арестовал его за мелкое хулиганство на пять суток.

Известно, что мужчина родился в Брянской области. На службу он отправился в 2009 году, в 2024 он был рядовым, но в мае того же года получил ранение, после которого военного направили в госпиталь. До ситуации в метро он уже привлекался к административной ответственности.

До этого в Ейске компания мужчин напала на участника СВО после того, как он сделал им замечание о парковке. Сначала их было несколько человек, но после конфликта они привели знакомых. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее женщина-водитель из Иркутска назвала тварями людей, помогающих бойцам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами