В Москве участник СВО попрошайничал в метро и попал под суд

Тушинский суд Москвы отправил под арест бойца СВО за попрошайничество. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, 36-летний мужчина агрессивно приставал к пассажирам столичного метро и требовал деньги. При нем была табличка с надписью: «помогите, пожалуйста, участник СВО».

В результате полицейский составил на него рапорт, четверо пострадавших дали показания. Во время судебного заседания мужчина не оспаривал сказанное пассажирами.

Суд арестовал его за мелкое хулиганство на пять суток.

Известно, что мужчина родился в Брянской области. На службу он отправился в 2009 году, в 2024 он был рядовым, но в мае того же года получил ранение, после которого военного направили в госпиталь. До ситуации в метро он уже привлекался к административной ответственности.

До этого в Ейске компания мужчин напала на участника СВО после того, как он сделал им замечание о парковке. Сначала их было несколько человек, но после конфликта они привели знакомых. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее женщина-водитель из Иркутска назвала тварями людей, помогающих бойцам СВО.