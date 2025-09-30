«Кровожадные твари»: россиянка за рулем высмеяла людей, помогающих бойцам СВО

Женщина-водитель из Иркутска высмеяла волонтеров, помогающих бойцам СВО, и назвала их «кровожадными тварями». Об этом сообщает RT.

«Женщина в соцсетях открыто восхищается иноагентами <...> предлагая им вместе с Зеленским и Байденом свергнуть российскую власть», — говорится в публикации.

В региональном МВД заявили, что личность женщины установлена, ее доставили в отдел. Водительницу проверят по статье дискредитации ВС РФ.

В городе Наро-Фоминске Московской области 16 сентября взорвали автомобиль участника СВО.

Взрыв произошел утром на улице Профсоюзная. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство. Волной выбило стекла иномарки, в результате произошедшего также повредился корпус автомобиля. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, идет следствие.

Ранее в России десятки автомобилей пьяных водителей отправили на СВО.