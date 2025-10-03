На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксистов призвали ввести скидки на проезд для одной категории россиян

Депутат Госдумы Нилов: таксистам стоит ввести льготы и скидки для пенсионеров
Shutterstock

Службам такси стоит ввести льготные тарифы и скидки на проезд для пенсионеров, которые будут действительны при предъявлении удостоверения. Такое предложение выдвинул председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

«Хотя бы иногда, хотя бы небольшую, но предоставлять скидку для наших граждан пенсионного возраста. Тем более такие возможности у них есть», — сказал депутат.

Он отметил, что такое решение может быть принято на региональном уровне с субсидиями из бюджета субъекта РФ, а также самими перевозчиками. Он призвал таксистов последовать примеру отдельных торговых объектов и сетей, которые по своей доброй воле предоставляют скидку пенсионерам при предъявлении удостоверения.

До этого директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова сообщила, что средняя стоимость поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге вырастет примерно на 20–35% к 2026-2027 годам. По ее словам, такие изменения связаны с вступлением в силу закона о локализации такси, который обязывает перевозчиков использовать автомобили только российских автозаводов с высоким уровнем локализации.

Эксперт отметила, что сегодня средняя фактическая стоимость поездки на такси в Москве из расчета 10 км составляет 900–950 рублей. С учетом прибавки средний чек будет составлять примерно 1100–1250 рублей, подсчитала Акимова.

Ранее сообщалось, что Россия потеряет 200 тысяч таксистов из-за закона о локализации.

