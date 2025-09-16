Россия потеряет 200 тысяч таксистов из-за закона о локализации

«Ъ»: в России 200 тысяч таксистов уйдут с рынка из-за закона о локализации

В России порядка 79% личных автомобилей водителей такси не подходят под требования нового закона о локализации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

«Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достигнуть отметки в 200 тыс. водителей такси, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере», — передает издание.

В июне число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 млн человек.

Новый закон о локализации автомобилей вступит в силу в марте 2026 года. Участники рынка говорят, что реформа проходит по жесткому сценарию.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что в перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. При этом в самом Минпромторге заявили, что такой список будет подготовлен только до конца 2025 года.

Сейчас Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации такси. В рамках этой работы будет составлен и опубликован список разрешенных автомобилей, соответствующих требованиям.

