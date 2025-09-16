На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия потеряет 200 тысяч таксистов из-за закона о локализации

«Ъ»: в России 200 тысяч таксистов уйдут с рынка из-за закона о локализации
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В России порядка 79% личных автомобилей водителей такси не подходят под требования нового закона о локализации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

«Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достигнуть отметки в 200 тыс. водителей такси, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере», — передает издание.

В июне число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 млн человек.

Новый закон о локализации автомобилей вступит в силу в марте 2026 года. Участники рынка говорят, что реформа проходит по жесткому сценарию.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что в перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. При этом в самом Минпромторге заявили, что такой список будет подготовлен только до конца 2025 года.

Сейчас Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации такси. В рамках этой работы будет составлен и опубликован список разрешенных автомобилей, соответствующих требованиям.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить размер утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами