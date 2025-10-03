На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл, в состоянии ли Трамп оказать экономическое давление на Россию

Аналитик Тимофеев: Трамп не может оказать экономическое давление на РФ
Ken Cedeno/Reuters

Финансовый аналитик Александр Тимофеев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, сможет ли президент США Дональд Трамп оказать экономическое давление на Россию с целью добиться каких-либо решений по Украине. По его мнению, Вашингтон не может предпринять радикальных шагов в отношении Москвы, не навредив при этом себе.

«У американцев нет сейчас реальных козырей на руках, с помощью которых они могли бы значительно ухудшить наше экономическое состояние. Никто не говорит, что оно сейчас хорошее, но реально обрушить, например, доходы бюджета американцам просто сейчас не под силу, если не предпринимать суперрадикальных мер, предполагающих начало реальной экономической войны США с Китаем и с Индией», — сказал Тимофеев.

Он обратил внимание, что американский лидер чем только ни грозил Китаю, но никаких красных линий так и не перешел.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Ранее сообщалось, что страны G7, включая США, близки к ужесточению санкций против РФ.

