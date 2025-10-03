В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

Риелтор Ашихмин: самая дорогая усадьба в Москве продается почти за 9 млрд рублей

Самая дорогая усадьба в Москве продается за $110 млн (почти за 9 млрд рублей). Об этом ТАСС рассказал владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры», член правления AREA Григорий Ашихмин.

Усадьба площадью пять тысяч квадратных метров и с земельным участком размером 2 га расположена в Орлово-Давыдовском переулке. Отмечается, что в ее стоимость не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительных вложений от нового владельца $40 млн (3,26 млрд рублей).

«Соответственно, инвестиции в готовый продукт составят $150 млн (более 12 млрд рублей)», — сказал собеседник агентства.

До этого в Санкт-Петербурге особняки времен постройки XIX и начала XX веков выставили на аукционе за 1 рубль. На продажу были выставлены усадьба А.В. Львовой, усадьба архитектора Е. Гана в Петергофе, дом на Еленинской улице в Ломоносове, корпус бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе. Все эти здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

Общая площадь указанных зданий составляет 1,8 тысяч квадратных метров. Потенциальный покупатель также получит право на заключение договора аренды примыкающих к особнякам земельных участков. При этом он будет обязан сохранить здания и провести максимальный комплекс реставрационных работ.

Ранее стало известно, что экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы.