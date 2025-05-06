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Четыре старинных особняка в Петербурге выставили на аукцион за 1 рубль

В Петербурге особняки времен XIX и XX веков выставили на аукцион за 1 рубль
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Российский аукционный дом

В Санкт-Петербурге особняки времен постройки XIX и начала XX веков выставили на аукционе за 1 рубль. Об этом сообщает РБК.

Продаются усадьба А.В. Львовой, усадьба архитектора Е. Гана в Петергофе, дом на Еленинской улице в Ломоносове, корпус бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе. Все эти здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

Общая площадь указанных зданий составляет 1,8 тыс. кв. м. Потенциальный покупатель также получит право на заключение договора аренды примыкающих к особнякам земельных участков. При этом он будет обязан сохранить здания и провести максимальный комплекс реставрационных работ в соответствии с проектной документацией Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Ранее была названа цена бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге.

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