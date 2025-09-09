На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал правила, которые нужно соблюдать при организации рабочего места для школьника

Врач Тимаков: спинка стула для школьников не должна откидываться назад
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Школьникам важно правильно организовать рабочее место дома, потому что это влияет на его осанку, зрение и самочувствие в будущем. Об этом kp.ru рассказал педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, локти детей должны полностью помещаться на письменном столе, когда они делают уроки. Оптимальная ширина — от 90 до 150 см, глубина — не меньше 60 см. Монитор стоит разместить на расстоянии 50-80 см от глаз, книги на подставке — примерно в 30-40 см.

«Спинка стула не должна откидываться назад, а быть жестко зафиксированной, чтобы во время уроков спина опиралась на него. Так ребенок избежит сколиоза и других проблем с позвоночником», — добавил Тимаков.

Врач отметил, что высота стула должна быть такой, чтобы колени школьника не упирались в край, а ступни уверенно стояли на полу.

Семейный психолог Юлия Метлова до этого говорила, что после школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашнее задание. По ее словам, перекус и 20–40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы. Она рекомендует начинать выполнять домашнее задание с легких и коротких задач, а после — переходить к самому сложному.

Ранее сообщалось, что школьники обсудили будущее русского языка на уроке «Разговоров о важном».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами