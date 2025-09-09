Врач назвал правила, которые нужно соблюдать при организации рабочего места для школьника

Школьникам важно правильно организовать рабочее место дома, потому что это влияет на его осанку, зрение и самочувствие в будущем. Об этом kp.ru рассказал педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, локти детей должны полностью помещаться на письменном столе, когда они делают уроки. Оптимальная ширина — от 90 до 150 см, глубина — не меньше 60 см. Монитор стоит разместить на расстоянии 50-80 см от глаз, книги на подставке — примерно в 30-40 см.

«Спинка стула не должна откидываться назад, а быть жестко зафиксированной, чтобы во время уроков спина опиралась на него. Так ребенок избежит сколиоза и других проблем с позвоночником», — добавил Тимаков.

Врач отметил, что высота стула должна быть такой, чтобы колени школьника не упирались в край, а ступни уверенно стояли на полу.

Семейный психолог Юлия Метлова до этого говорила, что после школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашнее задание. По ее словам, перекус и 20–40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы. Она рекомендует начинать выполнять домашнее задание с легких и коротких задач, а после — переходить к самому сложному.

