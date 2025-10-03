Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Адвокат сообщил, что арестованный француз Сехили учит русский в СИЗО в Приморье

Арестованный в Приморском крае французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Алла Кушнир.

Она отметила, что иностранец уже выучил несколько русских слов.

«Сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека, и, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — сказала Кушнир.

30 сентября Уссурийский районный суд продлил срок ареста французскому велосипедисту Софиану Сехили по делу о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

