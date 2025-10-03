На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Адвокат сообщил, что арестованный француз Сехили учит русский в СИЗО в Приморье
true
true
true
close
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арестованный в Приморском крае французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО в Приморье. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Алла Кушнир.

Она отметила, что иностранец уже выучил несколько русских слов.

«Сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека, и, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — сказала Кушнир.

30 сентября Уссурийский районный суд продлил срок ареста французскому велосипедисту Софиану Сехили по делу о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее велосипедист из Франции рассказал, как незаконно пересек границу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами