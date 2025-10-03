На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили, стоит ли ждать резкого роста удаленной работы в 2026 году

HR-эксперт Лоикова: в России не произойдет резкий рост удаленной работы
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В мире наблюдается тенденция к снижению удаленной занятости сотрудников, все больше руководителей компаний предпочитают видеть сотрудников в офисе. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя новость о том, что в России ожидают резкий рост удаленной работы в 2026 году.

«Если смотреть официальную аналитику Росстата, в 2024 году в России на удаленке трудились примерно 1 млн человек. А это чуть более 1% от общей численности занятых. Причем из этого количества где-то 35–45% работают полностью удаленно, а остальные 55–65% – по гибридному графику: условно, 1 день – дома, 4 – в офисе», — сказала эксперт.

По ее словам, на данный момент доля российских компаний с удаленкой снизилась до 32%, реже на такой формат соглашаются организации из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Лоикова добавила, что обычно дистанционно нанимают разработчиков, менеджеров по продажам, рекрутеров, маркетологов, SMM- и IT-специалистов, а также тех, кто занимается контентом.

Накануне экс-сенатор, экс-вице-спикер Госдумы, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что в 2026 году 50–60% российских компаний перейдут на удаленную работу, предоставив сотрудникам возможность не посещать офис. По сравнению с 2024 годом эта доля вырастет в полтора раза.

Ранее россиянам рассказали, как повысить продуктивность рабочего дня на удаленке.

