В Якутии таксист-мигрант украл у пассажирки деньги и получил запрет на въезд в Россию

В Якутии таксисту-иностранцу запретили въезд в РФ из-за кражи у пассажирки
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Мигрант, работавший таксистом в Якутии, больше не сможет въезжать в Россию из-за кражи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина принял заказ у женщины, водителю она должна была заплатить 250 рублей. Когда пришло время переводить деньги, она попросила водителя перевести оплату самому и дала телефон с открытым приложением банка. Воспользовавшись этим, мигрант перевел 25 тысяч рублей.

Позже женщина заметила, что деньги исчезли со счета, и обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.
Суд приговорил иностранца к двум годам лишения свободы условно.

«Это послужило основанием для принятия решения о неразрешении въезда в Россию», – сообщается в публикации.

По данным МВД, всю сумму мужчина уже возместил.

До этого украинца лишили гражданства РФ после публикаций в соцсетях. Мужчина, работавший в Набережных Челнах водителем, дискредитировал ВС РФ.

Ранее сотрудник российского банка обокрал пожилых клиентов на 9 млн рублей.

