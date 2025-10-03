Врач дала советы по выбору полезных молочных продуктов

При выборе молочных продуктов важно проверять срок годности, информацию о количестве микроорганизмов и точное наименование товара. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Она подчеркнула, что на этикетке товара должно быть написано «сметана», «молоко», а не «сметанка», «сметанный» или «молочный продукт».

«Если название изделия как-то изменено, значит, в него с большой вероятностью добавили какие-то заменители молочного жира. По поводу молока надо понимать, что оно может быть либо цельным, либо с добавлением обезжиренного. Но если в его составе есть сухое молоко — это уже молочный продукт, который уступает по качеству», — отметила эксперт.

По ее словам, особенно важно проверять срок годности у кисломолочных продуктов, потому что чем больше времени проходит с момента изготовления, тем меньше полезных микроорганизмов в них остается. Писарева также посоветовала покупать кисломолочку с высоким содержанием микроорганизмов, потому что в них больше пользы.

Эксперты из Департамента здравоохранения и социальных служб США до этого сообщили, что творог в закрытой упаковке может оставаться безопасным для употребления в течение двух недель после истечения срока годности. Творог считается безопасным после указанной даты истечения срока годности, если он хранится при температуре +4,4°C и ниже. После вскрытия такой продукт следует употребить в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что молочный продукт снизил уровень сахара в крови у диабетиков.