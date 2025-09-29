Молочный продукт снизил уровень сахара в крови у диабетиков

Foods: верблюжье молоко с пробиотиком снизило уровень сахара в крови при диабете

Порошковое верблюжье молоко с пробиотиком может снижать уровни сахара и холестерина в крови при диабете. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

В исследовании приняли участие 28 человек с сахарным диабетом второго типа. Одна группа получала верблюжье молоко, обогащенное пробиотиком Bifidobacterium animalis, другая — обычное молоко без добавок. B. animalis — представляют собой грамположительные анаэробные бактерии, колонизирующие кишечник животных. Они играют важную роль в поддержании гомеостаза пищеварительной системы и всего организма.

Уже через месяц у первой группы наблюдалось значительное снижение воспалительных маркеров в крови и концентрации глюкозы натощак. Также у испытуемых частично стабилизировались уровни «плохого» и «хорошего» холестерина.

Также исследователи зафиксировали положительное влияние на микробиоту кишечника: употребление молока с пробиотиком способствовало росту числа полезных бифидобактерий. Бифидобактерии служат основным компонентом здоровой кишечной микрофлоры, преимущественно обитающим в толстом кишечнике. Они укрепляют иммунную систему, помогают синтезировать витамины и защищают от патогенов.

По мнению авторов, такой комбинированный полезный эффект может дополнительно способствовать улучшению обмена веществ и снижению риска осложнений при диабете.

