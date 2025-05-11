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Назван молочный продукт, который можно есть по истечении срока годности

HHS: творог можно есть по истечении срока годности, если он качественно охлажден
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

По словам экспертов из Департамента здравоохранения и социальных служб США, творог в закрытой упаковке может оставаться безопасным для употребления в течение двух недель после истечения срока годности. Официальные рекомендации опубликованы на официальном опубликованhttps://www.hhs.gov/ учреждения — United States Department of Health and Human Services (HHS).

Согласно документу, творог считается безопасным после указанной даты истечения срока годности, если он хранится при температуре +4,4°C и ниже. После вскрытия такой продукт следует употребить в течение семи дней.

Эксперты уточняют, что незначительные изменения вкуса не делают творог опасным — его можно использовать в приготовлении запеканок, сырников, омлетов или других блюд. Однако при появлении плесени, резкого запаха или неприятного вкуса продукт необходимо немедленно утилизировать.

Специалисты подчеркивают, что рекомендации действуют только при условии соблюдения температурного режима. Хранение вне самой холодной зоны холодильника или при частых перепадах температуры может значительно сократить срок годности даже герметично упакованного продукта.

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