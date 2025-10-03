На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СК назвали новые версии причин пропажи семьи в Красноярском крае

Пропавшая в лесах Красноярского края семья могла заблудиться из-за тумана
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Семья Усольцевых, которая пропала несколько дней назад в лесах Красноярского края, могла заблудиться в тайге из-за тумана. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Эта версия рассматривается как основная. Как считают следователи, они могли заблудиться в связи с резкой сменой температуры, которая вызвала туман. Видимость в день, когда они перестали выходить на связь, была практически нулевой.

В ведомстве также считают, что главе семейства могло стать плохо, поэтому супруги и их пятилетняя дочь были вынуждены оставаться в укрытии и ожидать спасателей. В пользу этой версии говорит то, что глава семьи — опытный турист, способный самостоятельно сделать укрытие, отмечает РЕН ТВ.

При этом следователи не исключают и предположенную ранее версию с нападением на семью диких животных. В СК подчеркнули, что в таежной местности водится много медведей и других зверей.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Они планировали пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина, но что-то пошло не по плану. Mash считает, что на них мог напасть медведь.

ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщил, что на месте поисков видели двух медведей.

Ранее в Красноярском крае нашли автомобиль потерявшейся в тайге семьи.

