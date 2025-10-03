На туристической тропе под Красноярском не нашли следов пропавшей семьи

В охотничьих домиках на туристической тропе, по которой, предположительно, могла пройти пропавшая в лесах под Красноярском семья, не были найдены следы их пребывания. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В результате поисковых мероприятий обследована туристическая тропа, по которой, предположительно, двигались туристы, осмотрены два охотничьих строения и прилегающая таежная местность. Следов пребывания туристов не обнаружено», — сказано в сообщении.

По данным РЕН ТВ, родственники пропавших сообщили следствию, что глава семьи обладает значительным туристическим опытом. В поисковой операции задействованы около 100 человек, включая волонтеров и операторов беспилотников, используется техника высокой проходимости и вертолеты.

По словам добровольцев, поиски осложняют суровые условия: тайга с буреломами, крутыми склонами и густыми лесными массивами. В районе стоит минусовая температура, выпал снег.

Поисковики отмечают, что в окрестностях были замечены медведи. В связи с этим волонтеров просят выходить на маршруты вместе с охотниками. Специалисты Национального центра помощи пропавшим детям уточняют, что в это время года медведи особенно активны в поисках пищи.

По предварительным данным, 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились по маршруту в сторону горы Буратинка, однако до настоящего времени не вышли на связь.

По информации регионального управления МВД, поиски ведутся в районе Манской петли в Партизанском районе. В операции задействованы более 50 человек, включая сотрудников полиции, спасателей, добровольцев и жителей окрестных населенных пунктов. Для обследования местности применяются беспилотные летательные аппараты.

Ранее в СК рассказали о найденных вещах в машине пропавшей в Красноярском крае семьи.