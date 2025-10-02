Самогонный аппарат взорвался и разрушил балкон в Воронеже, пострадали двое

В Воронеже балкон многоэтажки оказался разрушен из-за взрыва самогонного аппарата в квартире. Об этом сообщает «TV Губерния».

Инцидент произошел в доме №20/1 на Ленинском проспекте. В одной из квартир произошел взрыв самогонного аппарата, в результате чего разрушился балкон. Несмотря на мощный взрыв, возгорания не произошло.

В результате случившегося хозяин квартиры и его сын. Оба были госпитализированы в медицинское учреждение.

До этого в Петербурге три человека пострадали во время взрыва самогонного аппарата в квартире — огонь охватил площадь 26 квадратных метров. Один из пострадавших получил ожоги 40% тела, помимо этого у него диагностировали отравление продуктами горения.

Ранее в России начали готовить меры против самогонщиков.