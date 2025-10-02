Названо число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

В Курской области суд Суджанского района признал умершими 117 человек в результате оккупации района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, передает РИА Новости.

«Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по октябрь текущего года суды рассмотрели 111 гражданских дел, в том числе в третьем квартале – 96 дел, об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что в данный момент в производстве находятся еще 49 гражданских дел.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе действовал режим контртеррористической операции. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

