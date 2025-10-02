На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

Курский суд признал 117 человек умершими после оккупации Вооруженных сил Украины
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области суд Суджанского района признал умершими 117 человек в результате оккупации района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, передает РИА Новости.

«Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по октябрь текущего года суды рассмотрели 111 гражданских дел, в том числе в третьем квартале – 96 дел, об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что в данный момент в производстве находятся еще 49 гражданских дел.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе действовал режим контртеррористической операции. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее стало известно, сколько тел погибших курян удалось вывезти из приграничья с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами