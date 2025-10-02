Россиянам рассказали о пользе тыквенных семечек

Тыквенные семечки обладают антипаразитарным эффектом, содержат много цинка и ряд других полезных веществ. Об этом в беседе с aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«А, допустим, льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение», — сказал специалист.

Кроме того, массу полезных микроэлементов содержат семена чиа, добавил он.

Интегративный кардиолог, эксперт SOLGAR Ольга Белюшина до этого говорила, что тыквенные семечки имеют уникальный минерально-витаминный состав. Помимо цинка они содержат витамины А, Е и К. Дефицит цинка, по ее словам, может привести к аритмии и сердечной недостаточности, витамина К — к плохой свертываемости крови, витамина Е — к ухудшению упругости стенок сосудов.

Регулярное употребление свежей зелени в пищу также способствует нормализации артериального давления и улучшению обмена веществ, отметила врач.

