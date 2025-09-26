Врач предупредила о вреде тыквы при сахарном диабете

Тыква противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при сахарном диабете, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Тыква может вызывать вздутие живота и дискомфорт у людей с заболеваниями ЖКТ. Осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом — овощ содержит простые углеводы, поэтому необходимо употреблять его в умеренных количествах и контролировать уровень сахара в крови. Тыква обладает слабительным эффектом и может усилить диарею», — сказала Гузман.

Врач также обратила внимание на высокую калорийность тыквенных семечек.

«Употребление даже небольшого количества тыквенных семечек может значительно увеличить общее количество потребляемых калорий, что может способствовать набору веса и препятствовать его снижению у людей с ожирением. Стоит употреблять не более 30–50 граммов тыквенных семечек в день», — рекомендовала Гузман.

По ее словам, аллергия на тыкву и тыквенные семечки встречается редко, но все же возможна.

