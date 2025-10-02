МИД Бельгии вызвал посла Израиля в связи с задержанием «Флотилии стойкости»

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Израиля Симону Франкель в связи с задержанием израильскими военными семи граждан Бельгии, которые находились на кораблях «Флотилии стойкости». Его слова приводит агентство AFP.

«Способ, которым они (граждане Бельгии. --«Газета.Ru») были задержаны <...> и место их задержания в международных водах неприемлемы, поэтому я вызвал посла [Израиля]», — сказал он.

Вечером 1 октября военные суда Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. Изначально сообщалось о задержании двух флагманских судов флотилии — «Альма» и «Сириус».

После инцидента МИД Израиля заявили, что пассажирам флотилии ничего не угрожает, в настоящий момент они направляются в Израиль, откуда активистов депортируют обратно в Европу.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.