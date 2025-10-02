В Нижнем Новгороде задержание иностранца, сотрудничавшего с террористами, попало на видео

В Нижнем Новгороде силовики поймали иностранца, обвиняемого в сотрудничестве с террористами, и это попало на видео. Об этом сообщает NewsNN.

Местные сотрудники правоохранительных органов с росгвардейцами из Карелии провели операцию по задержанию злоумышленника. По предварительным данным, мужчина собирал и перечислял денежные средства для боевиков запрещенной группировки. Кроме того, он вел переписку с лицом, которое находится в международном розыске. Иностранца заключили под стражу.

До этого в Дагестане задержали членов террористического сообщества. Они планировали вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Ранее в российском регионе задержали участника банды Басаева.