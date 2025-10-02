На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде задержание иностранца, сотрудничавшего с террористами, попало на видео

В Нижнем Новгороде поймали иностранца, сотрудничавшего с террористами
true
true
true

В Нижнем Новгороде силовики поймали иностранца, обвиняемого в сотрудничестве с террористами, и это попало на видео. Об этом сообщает NewsNN.

Местные сотрудники правоохранительных органов с росгвардейцами из Карелии провели операцию по задержанию злоумышленника. По предварительным данным, мужчина собирал и перечислял денежные средства для боевиков запрещенной группировки. Кроме того, он вел переписку с лицом, которое находится в международном розыске. Иностранца заключили под стражу.

До этого в Дагестане задержали членов террористического сообщества. Они планировали вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Ранее в российском регионе задержали участника банды Басаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами