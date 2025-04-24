В Дагестане задержали членов террористического сообщества

СКР: в Дагестане террористы готовили вооруженное нападение на отдел полиции

В Дагестане задержали членов террористической ячейки, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, силовики задержали четырех человек, которые планировали вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Отмечается, что еще один участник террористического сообщества был ликвидирован, оказав вооруженное сопротивление при задержании.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и руководство им», ч. 3 ст.

30, ч. 3 ст. 223.1 «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ», ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

До этого СК по Дагестану сообщал, что в республике возбудили уголовное дело после перестрелки, в которой пострадал сотрудник МВД.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.