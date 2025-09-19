Стоматолог перечислила неожиданные ошибки, которые незаметно разрушают ваши зубы

Кариес и проблемы с деснами часто возникают не только из-за недостаточной гигиены, но и из-за обычных бытовых ритуалов. О главных ошибках, которые медленно и незаметно разрушают зубную эмаль и приводят к серьезным последствиям, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс.

Одной из таких ошибок врач назвала привычку пить воду с лимоном и перекусывать различными снеками. Например, когда утро начинается со стакана теплой воды с лимоном для бодрости и улучшения метаболизма, а в течение дня для утоления голода употребляются сухарики, чипсы или крекеры.

«Обе эти привычки крайне вредны для эмали. Лимонная кислота способна разъедать защитный слой зуба, делая его пористым и уязвимым для кариеса. Снеки же прилипают к поверхности зубов и проникают в труднодоступные места. Бактерии в полости рта мгновенно превращают эти остатки в кислоту, которая сразу начинает атаковать эмаль. Совокупность этих факторов — кислотная атака и липкая пища — создает идеальные условия для быстрого развития кариеса», — объяснила стоматолог.

Также она перечислила вредные привычки, которые сказываются на здоровье зубов. Открывание бутылок, перекусывание ниток, разрыв пластиковой упаковки — все это примеры того, как мы используем зубы не по назначению.

«Каждое такое действие создает на эмали микротрещины, которые со временем могут привести к сколам и даже перелому коронковой части зуба. Кроме того, это оказывает чрезмерное давление на связочный аппарат зуба, травмирует его и приводит к постепенному расшатыванию. Последствия — дорогостоящее восстановление формы и функции зуба, а в худшем случае — его потеря», — подчеркнула Книсс.

Отдельно стоматолог отметила привычку грызть карандаши и ногти. Как и в предыдущем случае, твердая поверхность ручки или карандаша вызывает микросколы эмали на режущем крае передних зубов. А постоянное давление приводит к их смещению и нарушению прикуса. Но главная опасность кроется в бактериях.

«На поверхности ногтей и канцелярских предметов скапливается огромное количество микробов, которые попадают сразу в полость рта, повышая риск развития воспалительного процесса, такого как стоматит, гингивит, и как следствие, появление инфекций. Это прямой путь к хроническим воспалениям десен и патологической стираемости зубов», — предупредила врач.

Также она обратила внимание на важность контроля за таким заболеванием, как бруксизм — скрежет зубами, преимущественно в ночное время. Часто это непроизвольное действие, которое происходит во время сна или в моменты сильного стресса и концентрации. Сильное, неконтролируемое сжатие челюстей создает нагрузку на зубы, превышающую физиологическую в десятки раз. Это приводит к быстрому стиранию эмали, появлению трещин, повышенной чувствительности зубов, а также к болям в височно-нижнечелюстном суставе, головным и мышечным болям. Последствия: зубы становятся короче, разрушаются пломбы и коронки.

Чтобы избежать развития указанных проблем, специалист дала несколько рекомендаций. Во-первых, должна соблюдаться «гигиена» пищи: после кислых продуктов и напитков (лимон, соки, вино) прополощите рот обычной водой, но не чистите зубы сразу — дайте эмали примерно 30 минут на восстановление. Предпочтение стоит отдавать цельным фруктам, а не сокам.

Во-вторых, зубы должны использоваться только по назначению — для пережевывания пищи.

В-третьих, чтобы бороться с бруксизмом и сжатием челюстей, используйте техники релаксации, а ночью носите специальные каппы, изготовленные стоматологом.

В-четвертых, посещение врача-стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной гигиены полости рта дважды в год. Это поможет на ранней стадии выявить и устранить проблемы.

