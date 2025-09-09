Названы продукты, которые опасно есть натощак

Все цитрусовые, например, апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также сок из них опасно употреблять натощак. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

«Они содержат большое количество фруктовых кислот и, попадая в пустой желудок, повышают его кислотность. Это чревато появлением изжоги и грозит гастритом или язвой. Поэтому такие продукты лучше употреблять после еды или миксовать, например, с кашей», — пояснила эксперт.

По ее словам, натощак не стоит также пить кофе, поскольку он будет стимулировать выработку желудочного сока. В результате кислоты последнего будут разъедать стенки органа, что также может привести к гастриту. Врач порекомендовала употреблять кофе через 30 минут после основного приема пищи. Писарева также призвала не пить холодные напитки на голодный желудок, потому что они раздражают слизистую желудка и кишечника, что может вызвать спазмы и боли. Если они газированные, может начаться вздутие.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что с утра натощак крайне опасно пить газированную воду или сладкие напитки – эта привычка может очень быстро привести к обострению гастрита и панкреатита; она практически уничтожает ЖКТ.

Ранее врач рассказала о неожиданном влиянии растворимого кофе на организм.