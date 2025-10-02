На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Лондоне усилены меры безопасности вокруг синагог и еврейских общин после ЧП в Манчестере

Полиция Лондона усилила меры безопасности у синагог после нападения в Манчестере
Hannah McKay/Reuters

Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог после атаки на одну из них в Манчестере на северо-западе Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба полиции в соцсети X.

Отмечается, что дополнительные ресурсы направлены и к другим общественным местам, используемым еврейскими общинами, а также в районы со значительным еврейским населением.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. По предварительным данным, злоумышленник получил ранение. Жителей попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

Погибли два человека, включая нападавшего.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал обеспечить безопасность еврейской общины на фоне произошедшего.

Ранее неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области.

