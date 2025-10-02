Москалькова рассказала о контактах с Киевом по связанным с курянами вопросами

Москалькова: Россия была на связи с Киевом по вопросу обеспечения курян питанием

Российская сторона всегда контактировала с украинским омбудсменом по вопросу обеспечения питанием и медикаментами жителей Курской области, которые были вывезены на территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Мы постоянно были на связи с Международным комитетом Красного Креста и с омбудсменом, уполномоченным по правам человека Украины, чтобы у вас было питание, одежда, медикаменты», — заявила она, обращаясь к возвращенным россиянам.

2 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

Также в ведомстве заявили, что российская сторона вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации ведомства, сейчас возвращенные военнослужащие ВС РФ и гражданские лица находятся в Белоруссии, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее Мединский назвал «мучительным торгом» возвращение удерживаемых на Украине жителей Курской области.