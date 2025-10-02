На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал со структур застройщика ПИК свыше 8 млрд рублей

Девелопер ПИК выплатит 8 млрд рублей бывшему партнеру по застройке в Перово
true
true
true
close
Shutterstock

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании «Горизонт» к связанным с группой ПИК предприятиям «ПИК-корпорация» и «Вниимонтажспецстрой» и постановил взыскать с них 8,14 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Изначально «Горизонт» требовал от структур ПИК 14 млрд рублей по факту совместной работы над проектом застройки в московском районе Перово. Суд постановил расторгнуть заключенный сторонами четыре года назад договор инвестирования и взыскать более 8 млрд рублей с «ПИК-корпорации» и «Вниимонтажспецстроя», включая 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Издание предполагает, что «Горизонт» мог быть соинвестором жилого квартала «Плеханова 11», а структуры ПИК, вероятно, не выполнили обязательства либо по передаче компании площадей, либо по срокам реализации проекта.

23 сентября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы лиц девелопера ПИК. Проведя проверку, ведомство сообщило, что в структуре ПИК оператор «Ловител» и управляющие компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге ограничивали конкурентов в использовании инфраструктуры для подключения интернета.

По оценке ФАС, такие действия ущемляют интересы жителей и подрывают конкуренцию на телеком-рынке.

Ранее в РФ застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами