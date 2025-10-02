На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД подтвердили информацию о розыске трех подозреваемых в стрельбе в Дагестане

МВД: полиция принимает меры к задержанию подозреваемых в стрельбе в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры к задержанию подозреваемых в стрельбе около школы в Дагестане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства внутренних дел региона Гаяна Гариева, передает РИА Новости.

«Полицейскими <...> принимаются меры к задержанию трех подозреваемых мужчин», — сказала она.

Представитель ведомства уточнила, что разыскиваются жители села Унцукуль в возрасте 27, 28 и 46 лет.

2 октября возле школы №1 в селе Унцукуль произошла стрельба. Изначально СМИ писали, что огонь открыли в здании образовательного учреждения. Однако в МВД РФ опровергли эту информацию.

Конфликт произошел на территории, прилегающей к школе. Его участниками стали шестеро взрослых. Один из мужчин использовал травматическое оружие, в результате чего три человека получили ранения. Их госпитализировали.

Комментируя ситуацию, директор образовательного учреждения Магомедрасул Нурмагомедов заявил, что стреляли «какие-то левые люди» на улице. В самой школе все было спокойно.

Сотрудники СК РФ организовали доследственную проверку. По данным ведомства, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее в Ярославле подросток лишился зрения в результате уличной стрельбы.

Все новости на тему:
Стрельба в Дагестане
