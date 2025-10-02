На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Татарский блогер в слезах обратился к Кадырову за помощью

Блогер Марат Клубника пожаловался Кадырову, что его обидел уроженец Чечни
Telegram-канал Mash Iptash

Блогер из Татарстана Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) записал слезное видеообращение главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, в котором пожаловался на притеснения уроженца Чечни. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Блогер рассказал, что неприятный инцидент с ним произошел в Твери. По его словам, уроженец Чечни начал его притеснять и угрожал взять в плен. Марат Клубника не смог сдержать слез, говоря о случившемся.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, я бы хотел обратиться к вам за помощью. <...> У меня мама одна, я ее единственный кормилец. Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста», — сказал в своем видеообращении блогер.

Другие подробности инцидента он раскрывать не стал.

До этого агентство «Татар-информ» сообщило, что блогеру Марату Клубнике запретили выезд из России за неоплаченный штраф. По данным на апрель 2024 года, он накопил долги по неоплаченным административным штрафам за незаконную торговлю почти на 140 тысяч рублей. Молодому человеку более 30 раз выписывали штраф. Решением суда блогера лишили водительского удостоверения и ограничили ему право на выезд за границу.

Ранее Кадыров заявил, что однажды продал подарки и раздал деньги малоимущим.

