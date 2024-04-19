Татарскому блогеру запретили выезд из России за неоплаченный штраф

Казанскому блогеру Марату Клубнике запретили выезд из России за неоплаченный штраф. Об этом сообщает tatar-inform.ru.

Сообщается, что Марат Мифтахов накопил долги по неоплаченным административным штрафам за незаконную торговлю почти на 140 тысяч рублей. Молодому человеку более 30 раз выписывали штраф.

Решением суда молодого человека лишили водительского удостоверения и ограничили ему право на выезд за границу.

До этого в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили, что число запретов на выезд россиян за рубеж из-за долгов на 1 марта 2024 года достигло 6,6 млн.

По данным ФССП, число россиян, попавших в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к новому 2024 году 8 млн человек. Это стало абсолютным максимумом за 15 лет. Только в Москве с января по декабрь 2023 года были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России.

Ранее на блогера Влада Бумагу завели шесть производств из-за неуплаты штрафов.