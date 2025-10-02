В Якутии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета в Якутии из-за неполадок

Самолет, выполнявший рейс из Верхоянского района в Якутск, вернулся в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной стали технические неполадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, авиаинцидент произошел в Верхоянском районе Якутии. На борту судна находились 19 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

«Воздушное судно благополучно произвело посадку», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия с воздушным судном.

29 сентября похожий инцидент случился в Иркутске. У самолета, выполнявшего рейс Иркутск–Бодайбо, во время разгона по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку, никто не пострадал.

Ранее самолет отклонился от курса из-за пьяной туристки.