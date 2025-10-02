Главу МЧС Кабардино-Балкарии отправили в СИЗО по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Надежина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток. По данному делу возбуждено уголовное производство по статье 290 УК РФ.

О задержании генерала стало известно 30 сентября. В его доме и кабинете прошли обыски. В случае признания вины Надежину грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Северной Осетии задержали начальника местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту, которого также подозревают в получении взятки. По этому делу под следствием оказались еще несколько сотрудников, а в помещениях Росгвардии были проведены обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.