Башара Асада выписали из больницы в Москве после попытки отравления

Экс-президента Сирии Башара Асада выписали из больницы после попытки отравления
Reuters

Бывшего президента Сирии Башара Асада выписали из больницы, куда он попал после попытки отравления. Об этом в аккаунте на платформе X сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, сославшись на источник.

В тексте отмечается, что младшему брату экс-главы государства Махеру Асаду запретили навещать родственника в больнице. При этом бывшему генеральному секретарю по делам президентства Мансуру Аззаму была предоставлена такая возможность.

По словам источника, пытавшиеся отравить Асада люди намеревались скомпрометировать правительство РФ. Они рассчитывали, что в отравлении политика обвинят Москву.

В январе 2025 года британская газета The Sun сообщила, что в конце декабря прошлого года неизвестные пытались отравить бывшего президента Сирии. Попытка отравления произошла после прибытия Асада в российскую столицу.

Как выяснили журналисты, экс-глава государства почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью в одну из московских больниц. Врачи обнаружили в организме политика следы яда, при этом им удалось стабилизировать его состояние.

Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Асада.

