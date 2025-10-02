На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция назвала терактом нападение у синагоги в Манчестере

Полиция Манчестера квалифицировала нападение у синагоги как теракт
true
true
true
close
Shutterstock

В Манчестере произошло нападение на людей у синагоги Хитон-парк еврейской общины, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила полиция Большого Манчестера в соцсети X.

Инцидент полиция квалифицировала как теракт.

По данным правоохранителей, один из очевидцев сообщил о мужчине, который сначала наехал на прохожих автомобилем, а затем напал с ножом. Полицейские открыли огонь по нападавшему, однако его состояние не уточняется.

Пострадавшие получили ранения как в результате наезда, так и от ударов ножом. Медики прибыли на место спустя несколько минут и оказали помощь пострадавшим.

Мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что ситуация серьезная, но благодаря оперативным действиям полиции угрозы жителям больше нет.

В начале сентября в Иерусалиме произошел теракт на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум, 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Нальчике завели дело на подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами