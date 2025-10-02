Полиция назвала терактом нападение у синагоги в Манчестере

В Манчестере произошло нападение на людей у синагоги Хитон-парк еврейской общины, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила полиция Большого Манчестера в соцсети X.

Инцидент полиция квалифицировала как теракт.

По данным правоохранителей, один из очевидцев сообщил о мужчине, который сначала наехал на прохожих автомобилем, а затем напал с ножом. Полицейские открыли огонь по нападавшему, однако его состояние не уточняется.

Пострадавшие получили ранения как в результате наезда, так и от ударов ножом. Медики прибыли на место спустя несколько минут и оказали помощь пострадавшим.

Мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил, что ситуация серьезная, но благодаря оперативным действиям полиции угрозы жителям больше нет.

В начале сентября в Иерусалиме произошел теракт на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум, 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Нальчике завели дело на подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС.