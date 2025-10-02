В Красноярском крае выявили загрязнение почвы нефтепродуктами

Прокуратура организовала проверку в связи с разливом нефтепродуктов у Диксона

Разлив нефтепродуктов произошел в Таймырском районе Красноярского края. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в СМИ появились публикации о загрязнении нефтепродуктами почвы в районе поселка Диксон. На этом фоне сотрудники прокуратуры выехали на место с проверкой и установили, что в сентябре ООО «Таймыринвест» собирало емкости для хранения горюче-смазочных отходов. Организация собиралась транспортировать бочки на материк для последующей утилизации, но во время их прессования нефтепродукты вытекли на почву.

«ООО «Таймыринвест» по договору с муниципалитетом ликвидирует несанкционированную свалку в Таймырском районе», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что сотрудники прокуратуры привлекли к проверке специалистов-экологов. Им предстоит отобрать пробы почвы на месте разлива и отправить их на экспертизу.

«По результатам исследований и окончании проверки будет принят комплекс мер реагирования», — подчеркивается в публикации.

