В Новосибирской области улицу залило бытовой химией

В городе Искитим Новосибирской области у железнодорожной станции «Монолитная» произошел разлив бытовой химии. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.

«По предварительной информации, работники организации слили бытовую химию на дорогу вблизи ж/д станции, вследствие чего она разлилась на улично-дорожную сеть», — говорится в сообщении.

По факту инцидента совместными силами прокуратуры и Роспотребнадзора орагнизована проверка. В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и приняты соответствующие меры.

Другой случай произошел в Рязани. По данным местного канала, вода в ручье Быстрец в микрорайоне Кальное окрасилась в синий цвет.

Областное министерство природопользования в конце августа организовало забор проб воды у дома № 57 по Касимовскому шоссе. В 18:00 26 августа ручей был синего цвета: там обнаружили превышение нитритов азота и нефтепродуктов. Однако спустя час вода в месте забора проб уже не имела цвета и запаха.

Ранее на карте Каспия появилась гигантская «черная метка».