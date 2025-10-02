На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах РФ начнут применять биометрию

Минтранс: биометрию начнут применять в аэропортах РФ в течение нескольких лет
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что в течение нескольких лет в российских аэропортах начнут применять биометрию для регистрации на рейсы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, министерство планирует провести апробацию системы идентификации пассажиров до конца 2025 года, сейчас для этого создаются технологические возможности.

«Речь идет о комплексном решении. Если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре», — отметил Никитин.

Он добавил, что первым станет аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Там в 2026 году запустят систему биометрической идентификации в качестве пилотного проекта. После успешного внедрения системы ее можно будет масштабировать на другие региональные аэропорты.

30 июня стало известно, что иностранные граждане из безвизовых стран смогут заранее пройти биометрическую регистрацию для въезда в Россию через мобильное приложение.

Для оформления необходимо предоставить фотографии и биометрические данные, а также указать цель визита в заявлении. Система позволяет пройти процедуру до пересечения границы, что должно упростить процесс въезда.

Ранее в России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль.

