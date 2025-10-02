На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты: публичная оценка традиционных ценностей студентов грозит последствиями

В России заявили о планах создать веб-приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Однако речь идет об очень широком и размытом понятии, которое невозможно оценить, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Такое публичное оценивание может закончиться буллингом, предупредил он в беседе с 360.ru.

Оценивать в приложении будут, в числе прочего, такие сферы, как образование, патриотизм, гражданственность, этические нормы, культурные и духовные ценности и прочее. При этом Щербаков подчеркнул, что человек прекрасно осознает, если его ответы отличаются от общепринятых, поэтому при тестировании вполне может «кривить душой».

«У всех социологических исследований есть проблема с точки зрения верификации ответов. Для этого проводят более углубленное изучение, применяют фокус-группы, когда при помощи различных методов можно установить, насколько человек был откровенен», — пояснил профессор.

Его поддержал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков, пояснив, что понятие «традиционные ценности» включает массу весьма косвенных оценок, о которых невозможно сделать четкий вывод. При этом, по его мнению, если сделать такое тестирование публичным, то это может привести к буллингу среди молодежи. На этом фоне учащиеся вузов быстро адаптируются к новой системе и начнут отвечать так, как положено, а не так, как действительно думают, предупредил он.

В любом случае, традиционные ценности – это для каждого человека сокровенная и интимная тема, которую никто не захочет демонстрировать окружающим, подчеркнул Сафонов. При этом попытки регулировать эту сферу, навязывать что-то и так далее чреваты тем, что среда станет осторожной и подозрительной – изменится сам микроклимат среди студентов, считает он. Щербаков с ним согласился, добавив, что в вопросе создания подобных приложений нужно придерживаться взвешенного подхода, избегая скоропалительных выводов и решений.

Напомним, о планах создать веб-приложение по оценке принятия студентами традиционных ценностей стало известно из документов на сайте госзакупок. В техническом задании указано, что приложение будут использовать для тестирования студентов высших учебных заведений и интерпретации полученных результатов, на основе которых будут выдавать рекомендации. В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Формулировки вопросов и систему оценки ответов установят администраторы.

Ранее в российском регионе утвердили методичку по продвижению традиционных ценностей.

