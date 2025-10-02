Зампреда «Яблока» всю ночь допрашивали по делу о фейках

Следственные действия с задержанным заместителем председателя партии «Яблоко», бывшим депутатом Московской городской думы Максимом Кругловым длились всю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила адвокат политика Екатерина Тихонова.

По ее словам, экс-парламентария уже допросили и предъявили ему обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Причиной послужили два поста в Telegram-канале Круглова.

«Также прошел обыск в его жилище. Обыск прошел корректно», — подчеркнула Тихонова.

Она добавила, что все следственные действия проводились в темное время суток. На данный момент они завершены.

«Зафиксированы необходимые возражения и замечания [по поводу проведения следственных действий ночью], приобщена часть характеризующего материала. Будем жаловаться и будем бороться», — отметила адвокат.

Ожидается, что 2 октября Замоскворецкий районный суд Москвы изберет политику меру пресечения.

Информация о том, что в отношении Круглова возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии, поступила 1 октября. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя «Яблока».

Ранее суд в Москве заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.