В Крыму в государственной измене обвинили 37-летнюю женщину

Прокуратура Крыма: жительницу Нижнегорского района обвинили в госизмене
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Нижнегорского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 37-летней женщины. Россиянку обвиняют в том, что в период с июля по август 2023 года она собрала сведения о месте расположения склада горюче-смазочных материалов, используемых военными Вооруженных сил РФ. Впоследствии жительница Крыма посредством чат-бота в мессенджере передала соответствующие фотографии и географические координаты объекта представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что уголовное дело будет передано на рассмотрение в Верховный суд Крыма.

1 октября Верховный суд Крыма приговорил 67-летнего жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Как выяснили следователи, в 2022 году мужчина установил контакт с украинскими специальными службами и по их заданию пытался склонить к сотрудничеству бывшего сотрудника правоохранительных органов республики.

Ранее в МИД РФ рассказали о попытках Великобритании склонить россиян к государственной измене.

