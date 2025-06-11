Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в предпраздничный день

Работодатели должны оплачивать переработки в предпраздничный короткий день по сверхурочным тарифам или компенсировать их отгулами. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Юрист отметила, что рабочий день 11 июня будет сокращен на час в преддверии Дня России. По ее словам, это распространяется на всех работников, в том числе на тех, кто трудится по совместительству. Однако это не относится к сотрудникам непрерывно действующих организаций, к которым относятся медики, служащие МЧС, МВД и так далее.

«То есть все специалисты, которые выполняют жизненно важные функции. Однако им, а также любым сотрудникам, которые задержались на работе в сокращенный день, обязаны оплатить часы переработки по сверхурочным тарифам. Первые два часа — в полуторном размере, все остальное время — в двойном», — добавила Георгиева.

По ее словам, вместо компенсации они также могут получить отгулы. Чтобы сделать выбор, можно написать заявление на имя работодателя, заключила эксперт.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что средняя заработная плата в России в 2026 году может вырасти на 12–14%, достигнув уровня около 118–120 тысяч рублей.

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